Polizei sucht Unfallzeugen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 14.30 und 14.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportoutlets in der Zeppelinstraße einen weißen Ford Focus angefahren, so dass die hintere rechte Tür des Fahrzeugs nun eine Delle aufweist.Ebenfalls am Donnerstag, jedoch schon zwischen 8 und 8.50 Uhr, wurde ein in der Würzburger Straße abgestellter schwarzer 1er BMW an der hinteren linken Seite beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken muss ein anderes Fahrzeug den BMW touchiert haben, wodurch der Stoßfänger beschädigt wurde und nun ein Parksensor fehlt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien bekanntzugeben. Zeugen, die einen der Verkehrsunfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.