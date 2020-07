Optimismus bei den Schützen trotz Absage des Schützenfests

Im Juni wäre Schützen- und Volksfest bei den Freihandschützen Bad Staffelstein gewesen mit Proklamation des neuen Königshauses. Die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung und so bleibt das Königshaus 2019 bis zum Schützenfest 2021 in Amt und Würden.

Wochenlang herrschte im Schützenhaus Stille, denn sowohl der Wirtschafts- als auch der Trainingsbetrieb mussten eingestellt werden. Auch für die Wettkampfschützen ein herber Schlag: Denn obwohl sie sich qualifiziert hatten, Bayerische und Deutsche Meisterschaften fallen in diesem Jahr aus. Einzig die Bogenschützen konnten noch im Januar an den Bayerischen Meisterschaften Halle in Augsburg teilnehmen und kehrten mit einem Vizemeistertitel durch Paul Schramm im Compound Schüler A zurück. Nun hoffen die Schützen, dass ab Herbst in den verschiedenen Disziplinen wieder Rundenwettkämpfe und Ligaschießen stattfinden.

Das nicht stattgefundene Schützenfest und das Ruhen des Wirtschaftsbetriebes reißt ein Loch in die Vereinskasse, zumal die laufenden Kosten und die Abzahlung der Darlehen für den Schützenhausbau weiterlaufen. Aber das Schützenmeisteramt blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft.

Ein strenges Hygienekonzept wurde ausgearbeitet und hier bedanken sich Erster Schützenmeister Michael Gareiß, Zweiter Schützenmeister Erik Münchenbach und Erster Sportleiter Ingo Schramm bei den Mitgliedern. Die halten nämlich eisern zu ihrem Verein. Seit es wieder möglich ist, wird an den Dienstagabenden fleißig sowohl im Gewehr- und Pistolenbereich im Innern als auch bei den Bogenschützen im Freien eifrig trainiert und die Schützen lassen anschließend durch Verweilen im und am Schützenhaus den Wirtschaftsbetrieb wieder aufleben, was durch den schön gelegenen Biergarten und das gute Wetter begünstigt wird.

Jetzt hoffen die Freihandschützen, dass im Jahr 2021 wieder ein Preisschießen für die Schützen und ein Schützen- und Volksfest für alle Einheimischen und Urlauber stattfinden kann. red