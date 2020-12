Es ist ein Neustart trotz Corona und daher gerade in Lockdown-Zeiten der Hotellerie und Gastronomie bemerkenswert, wie Bürgermeister Gerd Dallner dazu feststellt: Die Familie Sgandurra aus Steppach hat das Hotel-Restaurant-Café "Am Schloss" in Pommersfelden, ein Anwesen der Gemeinde Pommersfelden, ab sofort gepachtet.

Im Frühjahr geht's los

Für viele dürfte das sicherlich ein ungewöhnlicher Schritt in diesen schwierigen Zeiten sein, aber davon lässt sich die Pächterfamilie nicht beeindrucken: Im kommenden Frühjahr soll es zur neuen Schloss-Saison losgehen!

Viele Einheimische drücken den Pächtern fest die Daumen für einen guten Start nach dem Lockdown, damit dieses mutige unternehmerische Handeln auch belohnt wird. Ortsansässige und Auswärtige können das Hotel-Restaurant-Café "Am Schloss" in Pommersfelden nach dessen Eröffnung durch ihren Besuch unterstützen. red