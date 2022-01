Zum neuen Jahr gab es für die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhausen ein Geschenk: ein Feuerwehrauto. Nach knapp 40 Jahren wurde der alte VW TSF außer Dienst gestellt und durch einen modernen Mercedes TSF ersetzt, heißt es in einer Presseinfo der Feuerwehr. Abgesehen vom Auto an sich bietet das Einsatzfahrzeug neue Möglichkeiten. Wo bisher gerade einmal Platz für Wasserversorgung und Verkehrsabsicherung war, haben die Einsatzkräfte jetzt die Möglichkeit, eine Ausstattung für Licht und Stromversorgung unterzubringen. Ebenfalls ist jetzt auch eine Kettensäge an Bord des Fahrzeugs.

Aktuell werden die Feuerwehrmitglieder auf das neue Auto geschult. In den ersten vier Einheiten heißt es vor allem, das neue Auto kennen zu lernen. Martin Sell, Vorsitzender der Feuerwehr sagt; "Endlich sind wir auch wieder auf dem neuesten Stand, was das Fahrzeug, aber auch die Ausrüstung betrifft." Auch wenn die Wehr mit gerade mal fünf Einsätzen im Jahr normalerweise nicht vor große Herausforderungen gestellt werde, sei man trotzdem froh, dass man den Bürgern ein bisschen mehr Sicherheit bieten könne. red