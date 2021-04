Der Kabarettabend in Bad Kissingen mit Helmut Schleich wird aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben. Statt am Freitag, 16. April 2021, findet die Veranstaltung nun statt am Donnerstag, 10. März 2022, ab 19.30 Uhr im Kurtheater. Helmut Schleich ist eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Schleich ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2013, dem Bayerischen Kabarettpreis 2015 und dem Salzburger Stier 2017. Mit seinem aktuellen Programm "Kauf, du Sau!" kommt er ins Kurtheater nach Bad Kissingen. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin. Tickets können gekauft werden in der Tourist-Information Arkadenbau im Kurgarten, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie im Internet bei www.eventim.de. Foto: Katharina Ziedek