Neue Umgebungskarte für Wanderer erschienen

In der Nähe vom Graitzer Spitzberg haben Landrat Christian Meißner (CSU) und der Leiter des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg, Thomas Hegen, die neu erschienene Umgebungskarte UK50-4 "Naturpark Frankenwald" vorgestellt. Von diesem Ort bietet sich ein herrlicher Rundumblick über den nördlichen Gottesgarten am Obermain, auf Jura und Kordigast und den Naturpark Frankenwald - jene Bereiche, die auch die Neuauflage der UK50-4 erfasst. Mit dieser legt die Bayerische Vermessungsverwaltung eine aktuelle Karte im - bei Wanderern und Radfahrern beliebten - Maßstab 1:50.000 (Serie UK50) vor, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Der Landkreis Lichtenfels - die Tourismusregion Obermain -Jura - bietet mit dem Gottesgarten am Obermain, dem Kleinen und Großen Kordigast, rund um die Kunstädte, dem Kleinziegenfelder Tal, dem Jura sowie rund um Redwitz im Rodachtal wunderschöne Wander- und Radfahrmöglichkeiten", stellt Landrat Christian Meißner, zugleich Erster Vorsitzender des Tourismusvereins Obermain-Jura e. V., heraus. "Wir haben eine Vielzahl von Themen-Wanderwegen und Rad-Routen, die diese neue Umgebungskarte hervorragend erfasst und detailliert erschließt. Sie ist für alle, die unsere Region zu Fuß oder auf zwei Rädern erkunden möchten, ein nützlicher Begleiter und lädt zu neuen Entdeckungsreisen ein. Und wer im Anschluss Entspannung sucht, dem sei unsere Obermain Therme mit der wärmsten Thermalsolquelle Bayerns und ihrem Fünf-Sterne-Saunaland wärmstens empfohlen."

Komplett überarbeitet

"Der Frankenwald und seine Umgebung bieten vielfältige Entdeckungsmöglichkeiten - im Herzen Deutschlands, aber abseits des Massentourismus", so Thomas Hegen und erläutert weiter: "Die Bayerische Vermessungsverwaltung hat die Umgebungskarte UK50-4 ,Naturpark Frankenwald' komplett überarbeitet. Die Karte deckt neben den östlichen Teilen der Landkreise Lichtenfels und Coburg einen Großteil der Landkreise Kronach, Kulmbach und Hof ab. Der Landkreis Lichtenfels wird auf der westlich anschließenden Umgebungskarte UK50-3 ,Coburger Land - Oberes Maintal - Bamberg' nahezu vollständig abgebildet."

Die neue Umgebungskarte eignet sich bestens zum Wandern und Radeln. Sie umfasst ein weiträumiges Gebiet von knapp 2700 Quadratkilometern. Die aktuelle Kartengrafik soll laut Pressemitteilung besser lesbar sein. Allgemein verständliche Signaturen ersetzen viele Schriftzusätze. Neben einem UTM-Koordinatengitter für GPS-Anwender verfügt die Karte über die "Schummerung", die Berge und Täler plastisch erscheinen lässt. Die Karte ist im Buchhandel erhältlich. red