An der gemeinsamen Berufsfachschule für Pflege des Leopoldina-Krankenhauses in Schweinfurt und der Haßberg-Kliniken erhielten die Absolventen des Jahrganges 2017/ 2020, der aus zwei Kursen bestand, ihre Examenszeugnisse. Sie dürfen sich nun als Pflegefachkräfte in den Berufsalltag stürzen, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken am Freitag informierte.

Die Auszubildenden haben neue Herausforderungen, die die Coronakrise mit sich brachte, angenommen und absolvierten ihre theoretischen und praktischen Prüfungen mit Bravour. In der Krise selbst glänzten viele bereits durch freiwilliges berufliches Engagement und unterstützten, wo sie konnten, das Personal in den Ausbildungsbetrieben. Diese Verbundenheit zu den Häusern zeigt sich auch über die Schulzeit hinaus und so haben sich die allermeisten jungen Gesundheits- und Krankenpfleger dazu entschlossen, im "Leopoldina" beziehungsweise den Haßberg-Kliniken zu bleiben.

Auch schulisch glänzte der Jahrgang der jungen Fachkräfte. Von den 38 Auszubildenden erreichten 18 einen Abschluss mit einer Note zwischen 1,1 und 1,9. Die Abschlussklasse des Kurses Haßfurt bildeten: Angelina Gerbig, Franziska Gräf, Sandra Gütlein, Miriam Hobner, Daria Hornung, Julia Justus, Lena Köhler, Melina Meder, Roman Metzger, Thi Kim Thao Nguyen, Marina Rommel, Melanie Rügheimer, Jasmin Schneider, Luca Schneider, Laura Schumm, Sylvia Tretbar und Johanna Ellen Wallinger.

Als Bezugslehrerin wirkte Isabelle Kister. Sandra Gütlein und Sylvia Tretbar wurden für ihr soziales und gesellschaftliches Engagement geehrt. red