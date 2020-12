Ab heute finden Sie in Ihrem Tageblatt regelmäßig in lockerer Folge neue Cartoons. Das CT konnte dafür Tobias Schülert gewinnen, der bereits 13 Jahre lang als Humor-Redakteur und Cartoonist beim "Stern" gearbeitet hat. Begonnen hatte alles in New York, als Schülert ein Praktikum bei "Stern"-Zeichner Till Mette machte. 2006 gewann er den Deutschen Cartoonpreis auf der Frankfurter Buchmesse. Tobias Schülert lebt und arbeitet zwar in Hamburg, hat aber Verwandtschaft in Coburg und fühlt sich der Stadt verbunden. Deshalb möchte er auch Cartoons für und über Coburg und Franken und das hiesige Stadtleben zeichnen - mal, um einfach nur gute Laune zu verbreiten, mal mit aktuellem Bezug. dy