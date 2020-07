Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine schwer verletzte Motorradfahrerin und Gesamtsachschaden von etwa 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag am Laubanger ereignet hat. Hier missachtete eine Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt der Motorradfahrerin, die mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw landete. Beide Unfallbeteiligten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. 34-Jährige teilt Schläge aus Am Dienstag kurz nach 12 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung auf der Kettenbrücke verständigt. Wie sich herausstellte, hatte eine 34-jährige Frau eine 23-Jährige zunächst in den Bauch getreten, bevor sie diese danach zu Boden schlug, würgte und am Hals kratzte. Danach warf die Angreiferin noch den Schlüssel ihres Opfers in den Fluss. Die Geschädigte zog sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu. Mofafahrer hat Glück im Unglück Am Mittwoch kurz vor 11 Uhr fuhr ein 67-jähriger Mofafahrer an der Einmündung Münchner Ring/Berliner Ring bei Rotlicht über eine Fußgängerampel und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite eines dort bei Grünlicht anfahrenden Mercedes. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro beziffert. Der Mofafahrer wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt. Einbrecher hat Wohnmobil im Visier Am Mittwoch zwischen 10.30 und 12.30 Uhr wurde in der Gundelsheimer Straße ein Wohnmobil aufgebrochen. Wie der Täter ins Fahrzeuginnere gelangte, ist der Polizei nicht bekannt. Es wurde ein Navigationsgerät mit einem eingebauten Radio im Gesamtwert von etwa 250 Euro gestohlen. Zudem wurden noch diverse Anbauteile in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet um Hinweise. pol