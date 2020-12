Weil er einen Schlag im Motorraum seines Linienbusses hörte und daraufhin Flammen aus dem Heck des Fahrzeugs schlagen sah, kehrte der Busfahrer umgehend ins Depot in der Seubelsdorfer Rudolf-Diesel-Straße zurück. Die Feuerwehr, die am Montag gegen 16 Uhr alarmiert worden war, dämmte den Brand schnell ein. Einsatzleiter KBM Alexander Klose schätzte den entstandenen Schaden auf über 10 000 Euro. Der Bus war zum Zeitpunkt des Defekts leer, so dass niemand verletzt wurde. Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrleute. Foto: Matthias Einwag