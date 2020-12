Wann wird's mal wieder richtig Sommer(-akademie)? Wer gerade an den Sommer denkt, tut dies vielleicht noch etwas hoffnungsvoller als gewöhnlich um diese Jahreszeit. Denn man hat dabei nicht nur lange und warme Tage im Sinn, sondern auch niedrige Infektionszahlen, die endlich wieder mehr gemeinsame Aktivitäten erlauben. Optimistisch schauen die Veranstalter der Coburger Sommerakademie ins nächste Jahr. Die Sommerakademie wird organisiert und betreut von der VHS-Coburg in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung der Stadt Coburg und finanzieller Unterstützung durch die VR-Bank Coburg sowie der Niederfüllbacher Stiftung. Die Verantwortlichen haben sich darauf verständigt, Kreativ-Workshops in der Zeit von Juni bis August 2021 anzubieten. 21 Kurse sind geplant, teilt Oliver Heß von der VHS mit. "Es wird einige Klassiker geben, also Kurse, die Jahr für Jahr unverändert gut laufen", verrät Heß. "Die Teilnehmer können sich aber auch auf neue Formate und neue Dozentinnen und Dozenten freuen." Nicht ohne Stolz berichtet Heß von der Installations- und Performancekünstlerin Judith Egger aus München, die er für die Sommerakademie gewinnen konnte. "Von der (kurzen) Freiheit, ein abstrakter Körper zu sein", heißt ihr Workshop-Angebot, das auf dem Gelände der Waldorfschule stattfinden soll. Mehr werde derzeit noch nicht verraten, meint Heß. Die einzelnen Workshops und die Veranstaltungsorte werden Anfang des Jahres bekannt gegeben auf www.sommerakademie-coburg.de. red