Am Donnerstagvormittag hat ein 38-Jähriger aus Eckental mit seinem Auto einen Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr auf der Kreisstraße ERH 11 in Richtung Eckenhaid (Kreis Erlangen-Höchstadt). Kurz nach dem Kreisverkehr wollte er mit seinem Mercedes wenden, um wieder in Richtung Herpersdorf zu fahren. Bei diesem Wendemanöver verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Straßengraben. Der Fahrer verließ daraufhin seinen Wagen und wollte zunächst zu Fuß weitergehen. Die eintreffende Polizeistreife traf den Fahrer jedoch einige Hundert Meter nach der Unfallstelle an. Bei der anschließenden Kontrolle wurde die wahrscheinliche Unfallursache schnell ersichtlich: Eine Überprüfung seiner Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins erwartet den verantwortlichen Fahrer nun ein Strafverfahren. Am Auto entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. pol