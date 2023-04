Bei der Mitgliederversammlung der freiwilligen Feuerwehr berichtete die Vorsitzende Sabrina Marr über das Familienfest der Feuerwehr, das im September 2022 in der Gemeindehalle stattfand. Das Fest war ein großer Erfolg.

Seit über 20 Jahren ist die Nikolausfeier am 6. Dezember ein fester Bestandteil im Vereinskalender und Anziehungspunkt für die Dorfgemeinschaft. Nach sechs Jahren fand am 4. März 2022 endlich wieder ein Schlachtfest statt. Im Ausblick auf 2023 wies die Vorsitzende auf das Dorffest der Feuerwehr am 29. und 30. Juli hin.

Kommandant Stefan Rupprecht berichtete über die monatlichen Übungen, die aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie erst im August wieder aufgenommen werden konnten. In der Feuerwehraktionswoche wurde die Wehr zusammen mit der FF Altenkunstadt und anderen Ortswehren zu einer Großübung bei der Firma A+O nach Maineck gerufen. Im Oktober fand eine gemeinsame Übung bei der Patenwehr in Schwürbitz statt.

Im Oktober wurde der Ehrungsabend der Stadt Burgkunstadt zusammen mit den zu ehrenden Kameraden besucht. Der Kommandant und sein Stellvertreter nahmen an der gemeinsamen Dienstversammlung der Führungskräfte aus Burgkunstadt und Altenkunstadt teil.

Die FF Mainklein hat derzeit 36 Aktive, davon 3 Feuerwehrfrauen und einen Anwärter. Nach Erreichen der Altersgrenze wurden Georg Marr, Hubert Marr und Andreas Spindler aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet.

Im Vorfeld der Versammlung wurde ein schriftlicher Antrag zum Ausbau des Dachgeschosses des Feuerwehrhauses eingereicht. Nach längerer Diskussion wurde der Antrag zur weiteren Prüfung an den Vorstand weitergeleitet.

Langjährige Treue

Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Thomas Barnickel und Werner Dirauf mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet, die staatliche Ehrung folgt noch. Kommandant Stefan Rupprecht wurde für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt. Ingrid Kohles