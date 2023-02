Vom Freitag, 24. Februar, bis Sonntag, 26. Februar, lädt die Internationale Posaunen Vereinigung (IPV) zu einem Posaunenforum ein. Schwerpunkt ist „Alte Musik“. Die IPV- Dozenten Harry Ries und Cas Gevers laden drei Tage lang zu einem Workshop in geschichtsträchtiger Umgebung, nämlich in der „Alten Schule“ in Loffeld ein.

Historische Spieltechniken

Beim Ensemblespiel in unterschiedlich großen Gruppen und Besetzungen können sich die Spieler mit besonderen historischen Spieltechniken vertraut machen. Themen wie das Lesen verschiedener Schlüssel, der Umgang mit verschiedenen historischen Stimmungen, alte Notationen und die Verzierungslehre werden ebenfalls angesprochen.

Erwartet werden Posaunisten mit historischen und auch mit modernen Instrumenten, die sich mit den Spielpraktiken der Renaissance und des Frühbarocks vertraut machen oder weiterbilden wollen.

Konzert am Sonntag

Bei dem Teilnehmerkonzert am Sonntagmittag um 12.30 Uhr in der Basilika Vierzehnheiligen (öffentliche Veranstaltung) werden die musikalischen Ergebnisse des Posaunenforums vorgestellt.

Wer die passionierten Musiker live erleben will, kann gerne als Zuschauer beziehungsweise Zuhörer zu folgenden Zeiten in die Alte Schule kommen: Freitag, 24. Februar, um 18.30 Uhr, Sonntag, 25. Februar, von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red