Im Rahmen der Jugendförderung des Bezirks und der Kulturarbeit des Hauses Marteau – Internationale Musikbegegnungsstätte des Bezirks Oberfranken in Lichtenberg – gibt das Hofer Blechbläserquintett „Rekkenze Brass“ im Auftrag des Bezirks die sogenannten „3Klang-Konzerte“ in Schulen und anderen sozialen Einrichtungen in ganz Oberfranken . So war das Quintett kürzlich auch in der Grundschule Marktzeuln zu Gast.

Grundlegend für Bildung

Mit „3Klang - Musik für Körper, Geist und Seele“ bot das Ensemble ein interaktives Konzerterlebnis. Musik sei grundlegend für die Bildung und fördere neben sozialer Kompetenz auch mathematische Vorläuferfähigkeiten, so der Tenor der Veranstaltung. Durch den Wegfall des häuslichen Singens und Musizierens werde es für Kinder immer wichtiger, dass neben dem passiven Konsum von Liedern auch das aktive Musizieren Teil der Lebenswelt bleibe. Schulleiterin Yvonne Seliger begrüßte die fünf Protagonisten Benjamin Sebald (Piccolotrompete), Florian Zeh (Trompete), Janina Wolfrum (Horn), Elisabeth Nußrainer (Posaune) und Rainer Streit (Tuba).

Kinder mit einbezogen

Nach einem Eingangsstück wurden die Kinder der Schule direkt in das Geschehen mit einbezogen. Sie schwangen zum Beispiel bunte Tücher im Takt der Musik. Ohne Worte, nur pantomimisch, erklärte Benjamin Sebald, was die Schülerinnen und Schüler mit den Tüchern machen sollten. Dann wurden die einzelnen Instrumente vorgestellt und von den Kindern mit entsprechenden Attributen versehen.

Es folgte ein Ratespiel, bei dem die kleinen Zuhörer verschiedene Titel von Kinderliedern und Filmmelodien erraten mussten.

Rainer Streit zeigte, wie man Naturinstrumenten wie einem großen Schneckenhaus oder einem Didgeridoo, dem Instrument der Maori aus Neuseeland, die schönsten Töne entlocken kann.

Anschließend wurden kindgerechte Instrumente an einige mutige Schülerinnen und Schüler verteilt, die dann ausprobieren durften, wie man einen Ton erzeugt. hf