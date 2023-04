Photovoltaik

Die Firma Solwerk aus Gundelsheim hatte bereits in einer der letzten Sitzungen ihre Planungen für eine Agrophotovoltaikanlage in der Sandgrube Marktzeuln vorgestellt. Es sei notwendig, so fasste Erster Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech zusammen, im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens auch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Agrophotovoltaik“ aufzustellen und den Flächennutzungsplan in diesem Bereich zu ändern. Das Vorhaben wurde begrüßt.

Eine Voranfrage für eine 1,6 ha große Freiflächenphotovoltaikanlage auf der Gemarkung Zettlitz (nördlich von Horb am Main) wurde ebenfalls positiv aufgenommen. Wünschenswert wäre jedoch die Ausführungsart als sogenannte Agrophotovoltaikanlage.

Feuerwehr

Nach der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Marktzeuln und der Wahl von Bernd Schmitt zum neuen Feuerwehrkommandanten erfolgte auch die offizielle Bestätigung des Kommandanten durch den Gemeinderat.

Baumpflege

Die Verwaltung informierte, dass die Baumpflegemaßnahmen, die nicht vom gemeindlichen Bauhof durchgeführt werden können, ausgeschrieben werden mussten. Der Marktgemeinde stimmte dem Angebot der Fa. Wimmer, Strössendorf, zum Angebotspreis von rund 5200 Euro zu.

Sanierung der Grundschule

Der Brandschutznachweis war zu überarbeiten. Dafür entstehen Kosten von voraussichtlich 1760 Euro (netto).