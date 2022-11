Sanierung der Grundschule

Im Rahmen der Generalsanierung kam es bei den Rohbauarbeiten zu Nachträgen, die jeweils die Firma Wolff und Müller aus Nürnberg betreffen. Beim Herstellen einer Sitzstufentreppe in der Pausenhalle fallen Mehrkosten in Höhe von 8839 Euro, bei der Entsorgung der asbesthaltigen Bitumenabdichtung in Höhe von 3134 Euro an.

Bauhof

Die Lichtenfelser Firma Fuhrmann wurde damit beauftragt, ein Sektionaltor für den Bauhof zu beschaffen. Kostenpunkt: 5990 Euro.

Straßenlärm in Burkheim

„Wenn Laster bei ihrer Fahrt durch Burkheim über Schächte und Schieber fahren, dann scheppert es gewaltig. Für die Anwohner ist es unerträglich“, hatte Walburga Kraus (CSU) vor einem Jahr im Ausschuss geklagt. Was hat sich seitdem getan?

Astrid Redinger vom Bauamt hatte bereits in der vergangenen Sitzung mitgeteilt, dass man das Straßenbauamt bezüglich einer Mängelbeseitigung angeschrieben habe, aber noch keine Antwort erhalten habe.

Redinger teilte nun mit, dass die Mängel behoben werden sollen. Allerdings sei noch keine Ausführung erfolgt.