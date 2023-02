Ganze 23 Touren bietet die Tourismusregion Obermain/Jura in Zusammenarbeit mit Bad Staffelstein, Lichtenfels , Weismain, Burgkunstadt und Hochstadt a. Main für das Jahr 2023 an. Bei den geführten Erlebnistouren präsentieren Einheimische und Experten Wissenswertes über die Region und ihre Besonderheiten. Sie öffnen Türen und führen in versteckte Winkel: zu Fuß, auf dem Stand-up-Paddle oder mit dem Rad. Dabei werden besondere Landschaftserlebnisse kombiniert mit kulturellen Besonderheiten, sportlichen Highlights und fränkischem Genuss.

So vielseitig wie die Region, so vielseitig sind auch die Touren: Bekanntes, wie das „Picknick mit dem Wanderschäfer“ oder das Biertasting mit fünfgängigem Menü, stehen dabei ebenso auf dem Programm wie zahlreiche neu zusammengestellte Touren.

Im März geht es los

Los geht es am Samstag, 18. März, mit dem Erlebnis „Bier – Geschichten und Genuss“ im „Rosenauer Hofbräu“ in Marktgraitz. Ab 17.30 Uhr heißt es „Hören, Sehen, Riechen, Schmecken“. Der Biersommelier Norbert Krines führt durch die Aromenvielfalt bekannter und weniger bekannter Biere. Anmeldungen sind ab sofort auf der Homepage der Volkshochschule des Landkreises Lichtenfels unter vhs-lif.de beziehungsweise bei den jeweiligen Gemeinden möglich. Alle Termine und Infos sind auch im Veranstaltungskalender für den Landkreis Lichtenfels (kalender.obermain-jura.de) sowie in der dazugehörigen Broschüre zu finden. Diese steht kostenlos unter obermain-jura.de zum Download zur Verfügung und ist im Landratsamt Lichtenfels und den Tourist-Informationen im Landkreis erhältlich. red