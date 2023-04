Die oberfränkische Kultband „Silhouettes“ ist eine feste Größe beim Leuchsentaler Heimatfest in Mistelfeld . Am Freitag, 28. April, wird sie bereits zum neunten Mal in Folge das Publikum mit Rock, Pop und Balladen begeistern.

Frontmann und Bandgründer Werner Pöhlmann ist ein Urgestein der Musikszene . Seit nunmehr 56 Jahren begeistert er bei Veranstaltungen in ganz Oberfranken immer wieder sowohl das ältere als auch das jüngere Publikum. Und so pilgern die Fans Jahr für Jahr ins Festzelt auf dem Mistelfelder Kirchplatz, um die alten Gassenhauer zu hören.

Best of der Musikgeschichte

Und die Playlist zeigt: Ob die großen Hits der Gründerjahre, also die der Beatles , Stones, Kinks, oder die der amerikanischen Hitschreiber wie Bob Dylan , Tom Petty , Bruce Spring-steen, alles wird mit Gefühl und Hingabe interpretiert. Auch die Hymnen der Dire Straits und eines Eric Clapton fehlen nicht. Alles in allem ein „Best of“ durch die Musikgeschichte der 60er, 70er und 80er Jahre. Etwas Country darf auch nicht fehlen.

Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist – wie immer in Mistelfeld – frei.

Die vielen Fans dürften auch den Weg in die große Bar nicht scheuen. Dort wird es wieder leckere Cocktails geben. Natürlich auch in der alkoholfreien Variante.

Denn mit dem Ausschank zahlreicher alkoholfreier Getränke unterstützen die Mistelfelder die Aktion des Landkreises „Unser Landkreis Lichtenfels gemeinsam gegen Drogen“. Bei sozialen Preisen und guter Stimmung unter Freunden wird es ein unvergesslicher Abend für die Fans der Silhouettes.