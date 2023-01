In vielen Orten hat es Tradition , dass Kinder in Königsgewändern am 6. Januar von Haus zu Haus ziehen, um Spenden für notleidende Kinder zu sammeln. Oftmals bekommen sie auch Süßigkeiten von den Hausbewohnern.

Während der Corona-Pandemie ruhte dieser Brauch. Die vorherrschenden Kontaktbeschränkungen machten die Besuche unmöglich.

In diesem Jahr ist es aber wieder möglich und in vielen Dörfern und Städten verkleiden sich Kinder als Caspar, Melchior und Balthasar und segnen die Häuser, an denen sie vorbeikommen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sind im Stadtgebiet von Lichtenfels die Sternsinger bereits seit Dienstag unterwegs, um die Einwohner für einen guten Zweck nach Spenden zu fragen. red