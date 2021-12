Er ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie etwas Besonderes, der Marktgraitzer Stammtisch „Sternstunden“. Der Stammtisch verfolgt jedes Jahr einen außergewöhnlichen sozialen Zweck, und dies auch in der Pandemiezeit mit ihren Beschränkungen. Wenn sich die Mitglieder treffen, werden Verlosungen von Brotzeiten und Getränken durchgeführt. Mit dem Erlös, der dann durch Spenden aufgestockt wird, unterstützt man alle Jahre auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt die dortige Sternstunden-Benefizaktion.

Eine Übergabe vor Ort war wegen der pandemiebedingten Absage des Christkindlesmarkts nicht möglich. So wurde nun die Spende von 1000 Euro auf das Konto der Sternstundenaktion überwiesen. BR-Moderator Uwe Erdelt nahm sich Zeit, um sich mit dem Initiatoren des Stammtisches Bernhard Gesslein in einem Gespräch dafür zu bedanken und die Überweisungsmodalitäten zu klären. Bernhard Gesslein freute sich, dass auch der Musikverein mit 300 Euro bei der Spendensumme mithalf. Ebenso dankte er dem Marktgraitz Jagdpächter, der alljährlich die soziale Aktion unterstützt. Insgesamt haben die Stammtischler in den letzten sieben Jahren 7500 Euro übergeben können. rodi