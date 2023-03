Am 31. Januar endete der diesjährige Planspiel- Börse-Wettbewerb für rund 96.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis.

489 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Coburg-Lichtenfels waren diesmal dabei. In insgesamt 225 Teams haben sie gemeinsam Börsenluft geschnuppert. Erneut zeichnete die Sparkasse die besten Teams nun aus.

Auf US-Riesen gesetzt

Unter dem Eindruck der Energiekrise, des Krieges gegen die Ukraine und steigender Inflation setzten die Teilnehmenden in diesem turbulenten Börsenjahr vor allem auf die US-Riesen Amazon , Tesla sowie Apple und investierten branchenübergreifend auch in Adidas und Microsoft . Die Teilnehmenden schlossen dieses Jahr insgesamt rund 1,2 Millionen virtuelle Aufträge mit einem Gesamtumsatz von fast vier Milliarden Euro ab.

In der Depotgesamtwertung steigerte das Gewinner-Team „Börsenprofis-187“ vom Meranier-Gymnasium aus Lichtenfels das Startkapital von 50.000 Euro auf 65.414,37 Euro und belegte somit den ersten Platz im Schülerwettbewerb in unserem Geschäftsgebiet. Ihren Depotzuwachs erzielte die Spielgruppe hauptsächlich mit den Wertpapieren von Zalando.

In der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftete das Team „oli“ vom Gymnasium Burgkunstadt mit den Wertpapieren von Nordex den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 6.627,75 Euro und sicherte sich so den ersten Platz.

Im Lehrerwettbewerb erreichte das Team „FalVero“ von der Fachoberschule Coburg mit 70.586,40 Euro den ersten Platz in unserem Geschäftsgebiet als auch in der bayernweiten Wertung. Bundesweit reichte es so für einen hervorragenden vierten Platz. red