Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Redwitzer SPD wurde Joachim Hupf geehrt.

Er trat im Jahr 1980 in den Redwitzer Ortsverein ein. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Redwitz , Jochen Körner, bezeichnete den Jubilar als aufrechten Sozialdemokraten , der der SPD in guten wie in schlechten Zeiten mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe.

Da wegen der Corona-Pandemie noch keine Versammlungen stattfinden können, wurde ihm die Urkunde nach Hause gebracht. Der Vorsitzende Jochen Körner überreichte zusammen mit dem Bundestagskandidaten Simon Moritz Urkunde und Ehrennadel. kno