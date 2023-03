Der Theatergruppe „No etza fei – Bühne frei“ erging es in den vergangenen drei Jahren in der Corona-Pandemie wie vielen anderen Vereinen und Kulturveranstaltern auch – es musste alles abgesagt oder auf Eis gelegt werden. In diesem Jahr allerdings starten die elf Laienschauspieler um Vorsitzenden Stefan Bornschlegel wieder durch. Mit der Komödie „Der Sauna-Gigolo“ werden sie wieder die Lachmuskeln ihrer treuen Zuschauer strapazieren.

Die Aufführungen finden wieder in der zum „Theaterstadl“ umdekorierten Maschinenhalle der Familie Weiß in der Grundfelder Straße in Wolfsdorf statt. Die Bühne ist bereits aufgebaut und die Proben der fünf weiblichen und sechs männlichen Darsteller laufen bereits auf Hochtouren.

Zur Handlung

Theresa (Steffi Weberpals), Lisbeth (Carolin Nüßlein) und Ursel (Anne Zapf) verbringen ihre Zeit in der Damensauna am liebsten damit, gnadenlos und gemein über die Geschehnisse und Einwohner der Gemeinde abzulästern. Aber auch gegenseitig fassen sich die drei Damen nicht gerade mit Samthandschuhen an. Saunameisterin Rita Raffke – verkörpert von Annabell Schrenker – ist nicht nur von den drei Giftspritzen erheblich genervt, sondern auch von ihrem neuen Kollegen Sandro Kern ( Florian Fiedler ), der mit Muskel-Shirt und Komplimenten ihr die weiblichen Massagekunden abspenstig macht.

Als die drei Damen den Sauna-Schönling erblicken, beginnt zwischen ihnen ein erbitterter Kampf um seine Gunst, die selbst vor „Sonnenbank-Manipulation“ keinen Halt macht.

Die Aufführungen finden am Freitag/Samstag, 5./6. Mai, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 7. Mai, um 18.30 Uhr sowie am Mittwoch, 17., Freitag, 19., und Samstag, 20. Mai, jeweils um 19.30 Uhr statt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Karten gibt es zum Preis von je acht Euro im Vorverkauf am Samstag, 1. April, von 10 bis 13 Uhr im Vereinsheim „Alte Schmiede“ in der Romansthaler Straße 15 in Wolfsdorf sowie ab Mittwoch, 5. April, im Kur- und Tourismusservice in Bad Staffelstein. Für Spätentschlossene ist an allen Tagen eine Abendkasse eingerichtet. red