Zahlreiche Mitglieder des Seniorenclubs 72 blickten bei ihrer Hauptversammlung auf ein Jahr zurück, das noch stark von der Corona-Pandemie geprägt war.

Wie Vorsitzende Renate Schrape mitteilte, habe man trotz Covid-19 zehn Veranstaltungen abhalten können.

„Corona ist weitgehend vorbei, dafür haben wir jetzt Krieg, Energiekrise, Inflation und Klimawandel. Wir leben in einer schwierigen Zeit“, sagte Bürgermeister Robert Hümmer . Umso mehr freue er sich, dass der Seniorenclub nach einer langen Pause nicht nur wieder aktiv, sondern mit 50 Jahren auch jung geblieben ist.

Beratungsangebot ausweiten

Wie Hümmer mitteilte, werde die Projektgruppe „In der Heimat wohnen“, die seit 2009 in Zusammenarbeit mit der Kommune in Altenkunstadt tätig ist, ihr Beratungsangebot auf die Ortsteile ausweiten. Der erste Informationsnachmittag für Senioren, Seniorinnen und pflegende Angehörige findet am Montag, 20. März, um 16 Uhr im Gasthaus Reichstein in Strössendorf statt.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand die Ehrung von Elisabeth Hofmann und Hilde Gorille, die dem Seniorenclub 72 seit 20 Jahren die Treue halten.

Bei den Neuwahlen wurde Renate Schrape in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Der Posten des Zweiten Vorsitzenden wurde mit Wolfgang Geßlein neu besetzt, während Schatzmeisterin Helga Judex sich auch weiterhin um die Finanzen kümmert. Dem Ausschuss gehören Christa Pinter und Renate Vogt an. Zu Kassenprüfern wurden Renate Vogt und Edeltraud Erhardt bestimmt. bkl