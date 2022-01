In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Max Zeulner ( CSU ) die Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom Dezember bekannt. Demnach wurden die Bauarbeiten am Hochbehälter an die Fa. Laumann aus Eckental mit einer Angebotssumme von 415 269 Euro vergeben. Zudem wurde für die Pumpstation in Burgstall im Zug der Verlegung der Druckleitung wegen der Baumaßnahme an der B 173 neu eine technische Umrüstung beschlossen. Die Kosten von 15 589 Euro trägt die Gemeinde. Ein weiterer Beschluss betraf die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung der gereinigten Abwässer aus der Kläranlage in den Main. Der Auftrag, die Arbeiten auszuführen, wurde an das Ingenieurbüro Schneeberger und Kraus für 16 500 Euro vergeben. Zeulner gab ferner das Ergebnis der Elternbefragung in der Kindertagesstätte vom November 2021 bekannt. Die Eltern von derzeit 95 Kindern, die dort betreut werden, erhielten Fragebögen, in denen sie Öffnungszeiten, Schließzeiten oder die verschiedenen Leistungen bewerten, und Anregungen geben konnten. Die Auswertung der Fragebögen ergab nach den Worten des Bürgermeisters ein sehr positives Bild: „Wir haben eine gute Einrichtung, die Eltern sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden.“