Wie das gesamte Jahr, gehen die Bauarbeiten in Burgkunstadt am „ Plan “ nun ihrem Ende entgegen. Davon machten sich Bürgermeisterin Christine Frieß ( CSU ), Stadtbaumeister Markus Pülz, Architekt Franz Fiegl und Bauleiter Alexander Deckert von der ausführenden Baufirma STL Sonneberg ein Bild.

Eingebaut wurden inzwischen Granitgroßsteinpflaster als wasserführende Rinne auf einer Länge von ca. 150 Metern, Granit Hoch- und Tiefboard auf ca. 200 Metern.

Des Weiteren wurden Pflasterflächen in den Gehwegen und Nebenflächen mit ca. 350 Quadratmetern angelegt, und Asphaltflächen von ca. 150 Quadratmetern. Im Fahrbahnbereich wurde Pflaster auf sogenannten Drainasphalt auf ca. 500 Quadratmeter eingebaut.

Unannehmlichkeiten bald vorbei

Bürgermeisterin Frieß freute sich über die Fortschritte der vergangenen Monate und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Unannehmlichkeiten, die eine solche Baustelle bringt, für alle bald behoben sein werden.

Oberstes Ziel sollte es sein, besonders wenn das Wetter mitspielt, dass während der Winterpause alle Absperrungen zurückgebaut werden, so dass die Straßen in alle Richtungen vorübergehend wieder befahren werden können, so der Stadtbaumeister. rdi