In der Reihe „Weltklasse am Klavier“ gibt Sofja Gülbadamova am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr in der Synagoge Lichtenfels ein Konzert mit dem Titel „Verstohlen geht der Mond auf – Licht und Schatten der Romantik!“. Zu hören sind Kompositionen von Johannes Brahms (1833 bis 1897).

Internationale Preisträgerin

Sofja Gülbadamova zähle zu den herausragendsten Musikerinnen ihrer Generation, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Sie sei Preisträgerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in den USA, Frankreich, Spanien, Russland, Deutschland, Österreich und Belgien. Im Jahr 2008 gewann sie zwei Klavierwettbewerbe in Frankreich: Den „Concours international pour piano“ in Aix-en-Provence sowie den 6. Internationalen „Francis-Poulenc“-Wettbewerb. Sie hat mehrere CDs in Deutschland und Frankreich eingespielt.

Interpretieren wird sie aus Variationen op. 21: Über ein eigenes Thema, Klavierstücke op. 119: Intermezzo h-Moll, Intermezzo e-Moll, Intermezzo C-Dur, Rhapsodie – Es-Dur, Sonate Nr. 1 C-Dur op. 1. In der zweiten Hälfte des Abends spielt sie die Sonate Nr. 1 C-Dur op. 1; I. Allegro, II. Andante (nach einem altdeutschen Minnelied), III. Scherzo – Allegro molto e con fuoco, IV. Finale - Allegro con fuoco;

Joseph Joachim , der Widmungsträger der Klaviersonate op.1 von Brahms , charakterisierte den Komponisten und schien zugleich das Werk zu beschreiben: „In seinem Spiele ist ganz das intensive Feuer, jene, ich möchte sagen, fatalistische Energie, seine Kompositionen zeigen schon jetzt so viel Bedeutendes, wie ich es bis jetzt noch bei keinem Kunstjünger seines Alters getroffen.“ Dem zweiten Satz liegt ein altdeutsches Minnelied zugrunde: „Verstohlen geht der Mond auf“.

Eintritt und Infos

Der Eintritt beträgt 30 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren Eintritt frei und für Studenten 15 Euro. Reservierungen werden entgegengenommen unter info@weltklassik.de und telefonisch unter 0151/12585527. Details zum Programm und zur Pianistin gibt es unter weltklassik.de . red