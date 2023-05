Der Pianist Rubén Russo spielt am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr in der Synagoge Lichtenfels (Judengasse 12) ein Konzert unter dem Titel „Weltklassik am Klavier – Oper und Ballett – Kompositionen aus Deutschland, Spanien und Russland“.

Rubén Russo wird laut Veranstalter mit Werken von Johann Sebastian Bach , Franz Liszt , Enrique Granados und Milij Balakirev begeistern.

Der Eintritt kostet 30 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Studierende zahlen 15 Euro. Kartenreservierungen via E-Mail an info@weltklassik.de oder unter Tel. 0151/125 855 27. Details zum Programm und zum Pianisten auch unter weltklassik.de.

Großes Talent seit jungen Jahren

Rubén Russo, geboren am 22. Juni 1997 in Madrid, begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierunterricht an der Musikschule „Pinzón“. Ab 2006 besuchte er das Konservatorium „Federico Moreno Torroba“ in Madrid und schloss sein Studium am Konservatorium „Alfonso X el Sabio“ in Madrid ab.

Derzeit studiert er an der Internationalen Musikakademie Anton Rubinstein in Düsseldorf und am Konservatorium L.V. Beethoven in den Niederlanden bei Prof. Gabrielle Leporatti (Italien). red