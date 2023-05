Nach der Corona-Pandemie ist es für Chöre nicht leichter geworden. Das zeigte sich einmal mehr bei der Jahreshauptversammlung der Singgemeinschaft Altenkunstadt im Landgasthof Fieder in Burkheim. Das sah auch Bürgermeister Robert Hümmer so. Auf die Hauptjahre der Pandemie folgten im Jahr 2022 mehrere Krisen. Für viele Vereine sei es schwierig geworden. Das ist nicht leicht zu verstehen, denn der Chorgesang ist ein Kulturträger ersten Ranges, zu dem auch die Singgemeinschaft Altenkunstadt gehört. Es wäre daher schön, wenn die Bevölkerung diesen Verein aktiv unterstützen würde.

Vorsitzender Heinz Wudel stellte in seinem Bericht fest, dass dem Verein 88 passive und zehn aktive Mitglieder angehören. Positiv war, dass Dirigentin Larisa Eggloff wie immer sofort zur Stelle war und dass in einem Klassenzimmer der Musikschule kostenlos geprobt werden konnte.

Appell an Mitbürger

In der Pandemiezeit sind Sängerinnen und Sänger durch Krankheit und Tod ausgefallen, die Singfähigkeit ist an der Grenze des Möglichen. Dennoch ist man z.B. mit dem derzeit ruhenden Verein aus Maineck in Kontakt, um eventuell gemeinsam singen zu können. „Deshalb möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und hiermit an alle singwilligen Mitbürger unserer Gesamtgemeinde appellieren, uns zu unterstützen“, appellierte Vorsitzender Heinz Wudel am Ende seiner Ausführungen.

Menschen wie Waltraud Herbst, die ihrem Verein 50 Jahre lang aktiv die Treue gehalten haben, sind Vorbilder in der Gesellschaft. Noch mehr Engagement müssen Chorleiterinnen und Chorleiter an den Tag legen. Larissa Eggloff leitet seit 25 Jahren den Gesangverein Altenkunstadt . Beide erhielt dafür eine entsprechende Auszeichnung.

Außerdem wurden folgende Mitglieder geehrt: für 25 Jahre Bernhard Vonbrunn, Horst Übelmann, Georg Vonbrunn, Peter Pötzl, Reinhard Bocksch, Hans und Gertrud Arnodt, für 40 Jahre Gertrud Kraus, Joachim Kral, Werner Partheymüller und Dieter Radziej, für 50 Jahre Dieter Friebe, für 60 Jahre Roswitha Lück und für 70 Jahre Angelika Moritz. rdi