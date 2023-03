Nach seiner Ehrung im Wasserschloss Mitwitz steht der oberfränkische Komponist Adolph Kurt Böhm (1926 -2020) aus Küps im Mittelpunkt eines Konzertes auf Kloster Banz .

Für Gisela Lang war es an einem Sonntag im September 2020 das „exklusivste Konzert “ in ihrer bis dahin 35-jährigen Amtszeit als Kulturreferentin des Landkreises Kronach. Das Konzert , das noch mit Adolph Kurt Böhm geplant war, bevor er überraschend im Februar 2020 verstarb, hatte die Musikerin Ulrike Maria Gossel aus Küps zu seinen Ehren initiiert.

Nach diesem Nachruf im Wasserschloss Mitwitz steht der oberfränkische Komponist, Pianist, Liedbegleiter, Maler und Schriftsteller Adolph Kurt Böhm aus Oberlangenstadt bei Kronach in diesem Jahr im Mittelpunkt eines Konzertes im Rahmen des Projekts „Tonkünstler Live Special“ auf Kloster Banz , das erneut von Ulrike Maria Gossel organisiert wurde.

Nahrung für die Seele

Der Pianist und Komponist Adolph Kurt Böhm wurde am 27. Juli 1926 in Oberlangenstadt/Landkreis Kronach geboren. Nach der Machtergreifung der Nazis floh seine jüdische Familie nach Paris. Als Emigrant in Paris entdeckte er die Musik als seinen Lebensmittelpunkt und sein Talent als Zeichner.

Er begann ein Studium der Malerei und nutzte sein Talent für die Herstellung von Ausweispapieren für Verfolgte. Die Musik bedeutete ihm Nahrung für die Seele und ein Heilmittel gegen Isolation und Angst.

Adolph Böhm wirkte lange Jahre als gefragter Klavierbegleiter in Frankreich. 1985 zog er mit seiner Familie nach Murnau, wo er bis zu seinem Tod 2020 lebte und arbeitete.

Für ihr Konzert hat Ulrike Gossel namhafte Künstler engagieren können. Der aus Japan stammende Bariton Shin Taniguchi studierte Lied, Oratorium und Oper an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Die Sopranistin Ani Taniguchi gastiert in der Spielzeit 2022/23 als Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz. Gemeinsam mit Ulrike Gossel aus Küps am Violoncello und Konzertpianistin Kyoko Frank aus Coburg werden sie aus dem reichen Liedschaffen des fränkischen Komponisten Werke präsentieren, die er als Vollblutromantiker, trotz und gegen Leid und Not, nach Gedichten von Theodor Storm , Hermann Hesse und vielen weiteren spätromantischen Dichtern geschrieben hat.

Der Liederabend Adolph Kurt Böhm „Musik und Menschlichkeit“ findet am 26. März um 17 Uhr im Kaisersaal von Kloster Banz statt.

Der Eintritt ist dank des Tonkünstlerverbandes Bayern mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst und des Lions Club Lichtenfels frei. Peter Müller