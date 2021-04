Seit vielen Jahren werden vom äußerst rührigen Missionskreis der Stadtpfarrei mehrere Termine wie Misereor-Fastensonntag, Osterfrühstück oder Missionssonntag zum Anlass genommen, um verschiedene Aktionen für soziale Zwecke durchzuführen. Die fleißigen und treuen Helfer des Missionskreises kochten verschiedene Gerichte, richteten Kaffee und Kuchen sowie Brotzeiten her und boten sie dann im Pfarrzentrum St. Marien zum Verzehr an, um mit dem Erlös die Ärmsten der Welt zu unterstützen. Auf diese Weise konnten schon viele Hilfen in Form von finanziellen Unterstützungen für Waisenhäuser , Kinderkrankenhäuser, Schulen und auch für die Hilfsorganisation „ Ärzte ohne Grenzen “ gewährt werden. Dabei wird immer ein Augenmerk darauf gelegt, dass die Spenden auch dort vollständig ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Die Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen sind beispielsweise hierfür ein kompetenter Ansprechpartner, indem sie über ihre missionarische Tätigkeit in Peru die arme Bevölkerung mit den Spenden des Missionskreises unterstützen.

Die Corona-Pandemie verhinderte jedoch gesellige Zusammenkünfte und damit auch die Ausrichtung karitativer Veranstaltungen. Dies brachte die Mitglieder des Missionsausschusses auf die Idee, Sachen zu basteln, um die Arbeiten zum Verkauf anbieten zu können. Im Vorfeld des Osterfestes machte man sich daran, kleine Dekorations-Artikel herzustellen. Das von den einzelnen Mitgliedern gesammelte Bastelmaterial aus Wald und Garten sowie aus dem persönlichen Fundus wurde noch durch eine großzügige Spende der Firma Hobbyfun ergänzt. Oberwallenstadts Mesnerin hatte zusätzlich noch Kuchen im Glas gebacken. Auch der aus den Kirschen des Pfarrgartens gebrannte Schnaps vervollständigte den Basar. Gegen eine Spende wurden die Sachen angeboten.

1000 Euro gespendet

Der Missionskreis war begeistert vom Zuspruch und bedankte sich mit einem herzlichen „Vergelt“s Gott“ für die große Spendenbereitschaft . Nun kann die Missionsarbeit der Franziskusschwestern auch in diesen schwierigen Zeiten durch 1000 Euro unterstützt werden. Wenn die Corona-Pandemie überwunden ist, möchten die Aktiven wieder den Erlös geselliger Zusammenkünfte für soziale Projekte zur Verfügung stellen. thi