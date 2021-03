Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg und die Katholische Landvolkshochschule/Ökologische Land-Akademie Feuerstein laden alle Interessierten zum Online-Dialogforum am Montag, 22. März, um 18.30 Uhr ein.

"Lieber konventionell aus der Fränkischen als Bio aus Italien?" Diese Frage zu beantworten ist nicht einfach, denn sie erfordert die Betrachtung verschiedenster Aspekte vom Gewässerschutz über das Tierwohl bis zur CO 2 -Bilanz. So ist beispielsweise die regionale Nahrungsmittelerzeugung nicht immer nachhaltiger als die Lebensmittelproduktion im Ausland - Stichwort Saisonalität. Auch Bio-Lebensmittel sind nicht immer nachhaltiger als konventionelle Produkte, wenn beispielsweise der CO 2 -Ausstoß betrachtet wird. Nicht zuletzt tragen auch Verbraucher durch ihr Verhalten zur Nachhaltigkeit der gekauften Lebensmittel bei.

Viele Aspekte werden beleuchtet

Annette Freibauer, Leiterin des Instituts für Agrarökologie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft , wird das Thema unter Einbeziehung des aktuellen Forschungsstands und der verschiedenen Aspekte näher beleuchten. Mit Beispielen aus seiner langjährigen Tätigkeit als Bio-Landwirt und in der Bio-Zertifizierung wird Geo Gräbner, Bioland Beratung, auf das Thema eingehen und auf Problemfelder in der Landwirtschaft aufmerksam machen. Anschließend erfolgt ein moderierter Austausch zum Thema.

Das Online-Seminar wird über cisco Webex durchgeführt. Den Link dazu finden Sie unter www.klb-bamberg.de/veranstaltungen. Man kann ihn sich auch per E-Mail zusenden lassen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen gibt es bei der Katholischen Landvolkbewegung, Erzdiözese Bamberg, Jakobsplatz 8, 96049 Bamberg, Telefon ? 0951/5023800, E-Mail klb@erzbistum-bamberg.de, www.klb-bamberg.de. red