Kein Platz blieb beim kürzlich stattfindenden Konzert der Städtischen Sing- und Musikschule am vergangenen Freitag in der Alten Schule in Loffeld frei. Schulleiter Bernd Donath konnte neben den jungen Künstlern und Lehrern auch Eltern, Freunde und Bekannte sowie den „Vater der Alten Schule“ Harry Ries begrüßen.

Unter großem Beifall gab es ein abwechslungsreiches Programm mit Gitarrensoli, Duetten und Trios. Auch die Querflötenschülerinnen – von den Anfängern bis zu den Fortgeschrittenen – zeigten mit Stücken aus Mozart-Opern, was sie im Laufe der Jahre gelernt haben.

Nicht enden wollender Applaus

Daran schlossen sich Klaviersolistinnen an, die ein breites Repertoire an klassischen, aber auch modernen Stücken vortrugen. Das große Finale gestaltete die Bläserklasse unter der Leitung von Susi Schliefer. Ohne Zugabe wurde die Gruppe nicht von der Bühne gelassen, so dass die Dankesworte am Ende der knapp 60-minütigen Veranstaltung im nicht enden wollenden Applaus fast untergingen.

Für alle Besucher war klar: „Das muss regelmäßig wiederholt werden.“ red