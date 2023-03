Das Bezirksklinikum Obermain lädt am Samstag, 1. April, um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert in den Festsaal des Klinikums ein. Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Erlös des Konzerts kommt in vollem Umfang der Benefizaktion „Helfen macht Spaß“ zugute. Rotes Kreuz , Caritas und Diakonie sind feste Partner der Aktion.

Eva Sohni-Wengoborski (Violine) und Georg Schäffner (Klavier) spielen Werke von Beethoven , Dvorák, Grieg, Tschaikowsky , Drigo und Brahms . Eva Sohni-Wengoborski war Erste Geigerin der Bamberger Symphoniker . Georg Schäffner ist Organist der berühmten Basilika von Gößweinstein.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red