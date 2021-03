Kinder bei Laune zu halten, ist nicht einfach in diesen Zeiten. Nicht nur Erziehungsberechtigte können davon ein Lied singen, auch für Kinderbetreuer in Vereinen stellt das eine Herausforderung dar. Die Verantwortlichen der Kinderfeuerwehren des Landkreises haben sich daher etwas einfallen lassen.

Jeden Monat eine neue Aufgabe

"MAK - Monatsaufgabe Kinderfeuerwehr" nennen Fachbereichsleiterin Ingrid Funk und Kreisjugendfeuerwehrwart Tino Schamberger ihr neuestes Werk. Die Jüngsten sollen damit den Bezug zur Feuerwehr nicht verlieren, auch wenn sie aktuell noch zu Hause bleiben müssen. Ferner sollen die Betreuer vor Ort unterstützt werden. MAK ist eine jeden Monat neue Aufgabe, die die Kleinsten zu Hause oder über ein Online-Meeting - je nach Möglichkeiten - erledigen können. Nach dem Ende der Beschränkungen kann diese dann auch wieder in der Gruppe erfolgen. Damit soll ein kleiner Wettbewerb unter den Kinderfeuerwehren gestartet werden, in dem die Jungen und Mädchen ihre Kreativität unter Beweis stellen können. Die Werke des jeweiligen Monats werden auf den Internetseiten des Kreisfeuerwehrverbandes veröffentlicht.

Als erste Aufgabe für den März 2021 heißt es: "Gestalte dein Feuerwehr-Osterei". Ob mit Malkasten, Stiften oder anderen Techniken: Die Kinder können ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Als einzige Bedingung geben die Verantwortlichen vor, dass ein Motiv mit Bezug zur Kinderfeuerwehr auf das Ei gebracht werden soll. Die Aktion MAK beginnt jeweils am ersten des Monats, und die Beiträge können jeweils bis zum 20. eingereicht werden. Dies geschieht über die Betreuerinnen und Betreuer vor Ort, aktuell noch in ausschließlich digitaler Form. Zu jeder Monatsaufgabe erhalten die Kinder selbstverständlich eine ausführliche Beschreibung.

Ingrid Funk, Tino Schamberger und die Kinderbetreuer in den Feuerwehren sind bereits jetzt gespannt auf die kreativen Beiträge der Kinder. Interessierte Jungen und Mädchen ab sechs Jahren sind in den Kinderfeuerwehren des Landkreises auch weiterhin jederzeit herzlich willkommen. Ob es im Ort bereits eine Kinderfeuerwehr gibt, lässt sich am besten direkt bei der jeweiligen Feuerwehr herausfinden. red