Die hochschnellenden Inzidenzraten mahnen zur Vorsicht und zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Wer bisher noch nicht geimpft ist, sollte überlegen, ob er diesen Schritt jetzt nicht lieber doch gehen sollte.

Im Kreis Lichtenfels besteht jedenfalls die Möglichkeit, sich im Impfzentrum in der Gabelsbergerstraße 22 in Lichtenfels impfen zu lassen. Ab sofort gibt es drei Möglichkeiten, einen Impftermin (Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung ) zu bekommen: Freie Impfstunden (ohne Termine) sind im Impfzentrum , übers Bayerische Impfportal oder über die Impf-Hotline 09571/ 189060 zu bekommen. ME