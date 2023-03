Die Reservistenkameradschaft (RK) Hochstadt und Umgebung traf sich zur Monatsversammlung März in ihrem Vereinsheim, bei der eine Spende in Höhe von 2500 Euro an das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr übergeben wurde.

Sammlung beim Konzert

Den Reservisten aus Hochstadt war es zusammen mit ihrem Mitglied Hauptmann d. Res. Georg Hagel (Regionalkantor und Organist der Basilika) und der Kirchenverwaltung Vierzehnheiligen gelungen, das bekannte Heeresmusikkorps Veitshöchheim für ein Benefizkonzert in der Basilika zu gewinnen.

Die freiwilligen Spenden kamen je zur Hälfte einem kulturellen und einem sozialen Zweck zugute: dem Soldatenhilfswerk der Bundeswehr für in Not geratene Soldaten und deren Familien sowie der Restfinanzierung der neu gegossenen Glocken der Basilika. Es war der krönende Abschluss der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der RK Hochstadt und zum Jubiläumsjahr „250 Jahre Weihe der Kirche Vierzehnheiligen “ 2022. Peter Vietze