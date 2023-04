„Wir blicken mit der Feuerwehrbrille zurück auf eine Zeit, in der die Katastrophenschutzvorsorge mehr denn je im Fokus stand“ – beeindruckende Worte fand der Kreisbrandrat Timm Vogler am Feuerwehr-Ehrungsabend der Marktgemeinde Ebensfeld. Jedes Jahr bei einer anderen der insgesamt 16 Ortswehren, jedes Jahr mit verdienten Feuerwehrleuten, die sich ehrenamtlich einsetzen. Doch dieses Jahr auch mit besonders vielen Absagen seitens der Kameraden.

Fordernde Ereignisse

Das veranlasste den Ebenfelder Bürgermeister zum Nachdenken, ob man die Ehrungen nicht in Zukunft in anderem Rahmen vornehmen könne. „Es ist eine ernste Geschichte, wenn einer 25 oder gar 40 Jahre Dienst macht für unsere Gemeinde – dann muss das geehrt werden“, so Storath in seinem kurzen Gußwort. Gleich danach erklärte er: „Es ist eine staatliche Ehrung, da hab ich nix zu sagen“, und übergab das Wort an den Landrat. „Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft, Kameradschaft – das ist bei euch nicht nur Geplauder“, bedankte sich Christian Meißner ganz herzlich.

Vor allem Starkregenereignisse mit Überflutungen und umgestürzten Bäumen forderten die Männer der freiwilligen Feuerwehren immer mehr. Dafür sagte Meißner aufrichtig „Dankeschön“. Gleiches taten Thomas Geuß vom Landratsamt und Siegfried Hammrich, Christian Schilder, Gerhard Elflein (i.R.) und Timm Vogler vom Feuerwehr-Kreisverband.

Zahlreiche Geehrte

Natürlich gab es auch ein Präsent als Anerkennung: Für 25 Jahre ehrenamtlichen Einsatz erhielten die geehrten Kameraden eine Urkunde, das silberne Ehrenzeichen am Band und die Ehrenamtskarte in Blau. Für die Feuerwehrleute, die bereits 40 Jahre lang ehrenamtlich im Einsatz sind, gab es zusätzlich zum Ehrenzeichen den speziellen Landkreiskrug aus den Händen von Bürgermeister Storath und die Ehrenamtskarte in Gold. Als ein besonderes Dankeschön gab es für die „40-Jährigen“ noch einen einwöchigen Erholungsaufenthalt für zwei Personen in Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land.

Horst Amon von der FFW Oberbrunn war der Jüngste der für 40 Jahre Geehrten. Mit 15 sei er eingetreten, erzählt er rückblickend. Dass sei Herbst 1982 gewesen. „Wir haben alles gemacht, was die Erwachsenen auch gemacht haben, damals gab es ja keine Jugend. Aber das hatte zu der Zeit niemanden interessiert“, schmunzelt er. Gerne nahmen die Geehrten, die von ihren Kommandanten und Vorständen begleitet wurden, die Einladung zu einem zünftigen Abendessen wahr – gute Gespräche und ortsübergreifender Austausch inbegriffen.

Ehrungen für 25 Jahre aktive Dienstzeit: Marco Dumproff ( Freiwillige Feuerwehr Oberbrunn), Matthias Moritz und Andreas Voll (beide FFW Oberküps), Stefan Badum (FFW Unterbrunn ). Für 40 Jahre aktive Dienstzeit wurden geehrt: Werner Amon (FFW Birkach), Ambros Kestler und Erwin Rennert (beide FFW Döringstadt), Horst Amon und Thomas Dusold (beide FFW Oberbrunn), Wolfgang Hornung (FFW Unterbrunn ) und Siegfried Böhmer von der FFW Unterneuses. red