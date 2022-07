Zwei Männer haben am Dienstagabend auf einem Forstweg in Kaltenreuth einen Mann neben seinem Fahrrad liegend gefunden. Der 43-jährige Radfahrer konnte sich nicht bewegen und schien schwer verletzt zu sein. Die beiden Ersthelfer verständigten sofort den Rettungsdienst. Wie sich herausstellte, kam der Mann vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums zu Fall. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Betrunkene Frau verunglückt

Eine 54-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag von ihrem Pedelec gestürzt. Sie fuhr die Michael-Och-Straße in Richtung An der Zeil. Auf gerader Strecke fiel sie aufgrund ihrer starken Alkoholisierung auf die Straße. Hierbei zog sie sich eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Schürfwunden an den Beinen zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,58 Promille. Die Dame wurde mit dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Lichtenfels verbracht. Sie erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Spiegelklatscher im Begegnungsverkehr

Ein 47-jähriger Mann hat am Dienstagabend einen Unfall bei der Polizei Lichtenfels gemeldet. Gegen 16.45 Uhr fuhr er mit seinem schwarzen Ford die Ortsverbindungsstraße zwischen Tiefenroth und Birkach. Hier sei es zu einem Kontakt mit dem Außenspiegel eines grauen Pkw gekommen. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Örtlichkeit, sodass ein Personalienaustausch nicht möglich war. Der Sachschaden beträgt 400 Euro. Der betroffene Pkw-Fahrer wird gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.

Radfahrer die Vorfahrt genommen

Einem Radfahrer ist von einer 57-jährigen PKW-Fahrerin die Vorfahrt genommen worden. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw den Wiesenweg in Richtung Flussbad. Hierbei nahm sie dem von rechts aus dem Wiesenweg kommenden Radfahrer die Vorfahrt. Der 31-jährige Mann versuchte noch rechtzeitig auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte er und zog sich eine Schulterverletzung zu. Am Pkw wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Heftiger Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 59-jährige Frau hat am Dienstagvormittag mit ihrem Omnibus eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin übersehen. Diese kam von rechts aus der Straße An der Hummerei. In der Mitte der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte kamen leicht verletzt ins Klinikum Lichtenfels . Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden in Gesamthöhe von 10.000 Euro. pol