Bei Regens Wagner konnte man das Sportabzeichen ablegen. Allerdings sei das schon von der außergewöhnlichen Situation der letzten Monate geprägt gewesen, erklärte Sportwart Heinz Hofmann von der Versehrten- und Reha-Sportgruppe (VSG) Burgkunstadt . Er begleitet als Sportwart nun schon 14 Jahre die Abnahme des Sportabzeichens in der Regens-Wagner-Einrichtung.

Diese Zusammenarbeit mit der VSG sei pandemiebedingt in den letzten Monaten fast komplett ausgefallen. Von den 39 geplanten Übungsabenden konnten nur 17 durchgeführt werden, seit Ende Oktober 2020 sei praktisch kein Sport mehr möglich gewesen. Die Corona-Pandemie hatte auch uswirkungen auf den Gesamtsport im Verein. Gymnastikstunden aus. Rehasport, der über eine ärztliche Verordnung abgewickelt wird, wurde ebenfalls lahmgelegt.

Öffnungszeiten, bzw. erste Schritte zum Sportbetrieb wurden des Öfteren angekündigt, jedoch wiederholt abgesagt. Die Bearbeitung der Prüfkarten mit der langen Dauer beim Sportverband hatte auch Pandemiecharakter. Nach Vorbereitung von Sportkoordinatorin Ruth Krank konnten durch intensives Training neun Prüfungen abgenommen werden.

In den vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination wurden wieder gute Leistungen erzielt.

Das Sportabzeichen für Regens Wagner abgelegt haben zum fünften Mal Peter Franz ( Gold ) und zum 15. Mal Alexander Binder ( Silber ); für den VSG gab es Sportabzeichen unter Behindertenbedingungen zum 23. Mal für Heinz Hofmann ( Gold ) und zum neunten Mal für Dieter Friebe in Silber . Das deutsche Sportabzeichen beim TV Strössendorf ging zum vierten Mal an Dieter Domes in Silber .

Insgesamt konnten für das Jahr 2020 16 Abzeichen bei der VSG Burgkunstadt abgenommen werden. rdi