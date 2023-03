Ein neues Video zeigt den Obermain-Jura von seiner schönsten Seite und macht Lust, die Tourismusregion mit all ihren Facetten zu entdecken. In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken sind im Laufe des vergangenen Jahres für jedes der 16 Gebiete Kurzvideos zum Thema „Nachhaltiger Urlaub in Franken“ entstanden – so auch für die Tourismusregion Obermain-Jura. Das zweiminütige Video zeigt die Vielfalt der Tourismusregion Obermain-Jura.

Das Team der Tourismusregion war gemeinsam mit dem Drehteam Anfang Juni 2022 zwei Tage im Obermain-Jura unterwegs. Bei bestem Wetter und Sonnenschein entstanden Aufnahmen von einer Kanutour auf dem Main, einem Spaziergang durch den Kurpark, einer Wanderung durch den Gottesgarten und einem Besuch bei der Umweltstation und dem Wasserspielplatz in Weismain. Der Einblick in den Regionalladen in Burgkunstadt zeigt die breite Vielfalt, die Genuss- und Direktvermarkter in der Region anbieten. Lichtenfels präsentiert sich mit Aufnahmen der beiden Flechterinnen Rosa Gies und Jennifer Rubach als Deutsche Korbstadt. Bei Sonnenuntergang entstanden am Abend Aufnahmen von Kloster Banz und dem Staffelberg. Das Video ist auf der Homepage sowie den Social-Media-Kanälen der Tourismusregion Obermain-Jura zu sehen und kann geteilt werden.

red