Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte beim Kegelclub Eintracht Oberreuth erst kürzlich wieder eine ordentliche Jahreshauptversammlung mit Wahlen stattfinden.

Nachdem das Vereinslokal, das Gasthaus Sünkel in Oberreuth , mit Kegelbahn zwischenzeitlich verkauft wurde, fand man in der Gastwirtschaft Bauer in Gestungshausen eine neue Heimat.

Vorsitzender Jürgen Seifert zeigte sich froh darüber, dass die Mitglieder in einer Versammlung im Mai 2022 den Fortbestand des Kegelclubs beschlossen hatten.

Einstimmige Ergebnisse

Bei den anschließenden Wahlen wurden Jürgen Seifert als Vorsitzender und Silke Schulz als zweite Vorsitzende einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Kassier wurde Stephan Fojer und zum Schriftführer Horst Sünkel ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Für den Beirat fiel die Wahl auf: Elisabeth Eyrich, Bernd Gerber, Thomas Seifert, Bernhard Citron und Jürgen Mayer. Kassenprüfer sind Sylvia Citron und Jürgen Mayer.

Der Beirat hat sich bereits in einer weiteren Sitzung um die Wünsche und um Vorschläge aus der Versammlung beraten. Für ein einheitliches Auftreten werden T-Shirts angeschafft.

Am 22. April wird eine Wanderung nach Marktgraitz unternommen und 5. Mai findet die Vereinsmeisterschaft statt.

Eine Weinfahrt in die Gegend um Volkach und Escherndorf findet am 28. Oktober statt.

Die Weihnachtsfeier ist bereits auf den 1. Dezember terminiert. hsü