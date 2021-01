Am heutigen Samstag um 17 Uhr veranstalten die Organisatoren der bundesweiten Reihe "Weltklassik am Klavier!" die nächste kostenfreie, virtuelle Veranstaltung über die Plattform Zoom. Dann interpretiert Andrey Denisenko Ludwig van Beethovens Sonate Nr. 31, op. 110.

Der junge, russische Pianist Andrey Denisenko wurde in einer Musikerfamilie geboren. In sehr jungen Jahren begann er, Klavier zu spielen. Seine erste Ausbildung absolvierte er bei Professor Sergey Osipenko in Russland, momentan studiert er bei Professorin Anna Vinnitskaya in Hamburg. Seit 2017 ist Denisenko ein Stipendiat von "Live Music Now" Hamburg.

Heute präsentiert er Beethovens vorletzte und herrlich erbauliche Sonate. Komponiert wurde sie 1821 in Form einer Fantasie. Der Schwerpunkt der Sonate liegt auf dem letzten Satz. Dieser Satz scheint ein Abbild der damaligen Lebenssituation Beethovens widerzuspiegeln: schwere Krankheiten, Leid, Schmerz und Klagen und die letztendliche Genesung.

Das Format "Meet & Greet" ermöglicht es den Besuchern der virtuellen Veranstaltung , den Pianisten Andrey Denisenko und die Gastgeber der Klavierreihe ganz privat zu erleben und ihnen Fragen zu stellen. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Danach ist es nicht mehr möglich, an der Veranstaltung teilzunehmen. Über die Weltklassik-Website www.weltklassik.de, Schaltfläche "Zoom" oben links, gelangt man zur Zoom-Veranstaltung.

Natürlich kann diese Veranstaltung niemals eine Live-Darbietung ersetzen, kann und soll dies auch nicht. Aber es ist eine großartige Möglichkeit, ein Erlebnis miteinander zu teilen. red