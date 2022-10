Am vergangenen Sonntag feierte man das traditionelle Rosenkranzfest in der Stiftskirche Banz. In der Benediktinerzeit war es der Höhepunkt des Kirchenjahres im Banzer Stift. Pfarrvikar Christian Montag begrüßte eingangs die Gläubigen und freute sich ganz besonders, dass für dieses herausragende Ereignis als Hauptzelebrant Guardian Pater Maximilian Wagner zugesagt hatte.

„Ehrfürchtig schauen wir von Vierzehnheiligen aus gern auf die andere Mainseite nach Kloster Banz , wo unsere um 53 Jahre ältere Schwesterkirche steht und an die Blütezeit unseres christlichen Glaubens vor über 300 Jahre erinnert“, so Pater Maximilian in seinen Grußworten.

Der Oktober ist in besonderer Weise dem Rosenkranzgebet gewidmet, da am 7. Oktober der Gedenktag „Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz “ gefeiert wird. Dieser Gedenktag erinnert an die Seeschlacht von Lepanto am 7. Oktober 1571. Damals trafen türkische Marinesoldaten des Sultans auf das christliche Heer, das die Invasion der Osmanen zu verhindern suchte.

Die Truppen des Sultans galten wegen ihrer militärischen Ausrüstung und Übermacht als unschlagbar. Den Sieg über die muslimische Überlegenheit schrieb man weniger dem militärischen Geschick der christlichen Liga als vielmehr dem Wirken der Gottesmutter und der Kraft des Rosenkranzgebetes zu, zu dem Papst Gregor XII. damals die ganze Christenheit eindringlich aufgerufen hatte.

150 Knoten für 150 Psalmen

Aus den Gebetsschnüren der Mönche entwickelte sich im 11. Jahrhundert nach und nach der Rosenkranz . Die 150 Knoten an den Schnüren standen für die 150 Psalmen, die beim Stundengebet verrichtet wurden. „Der heilige Dominikus soll der Legende nach den Rosenkranz von der Gottesmutter persönlich empfangen haben, wie in der Kunst immer wieder dargestellt. Rosenkranz beten heißt, mit Maria den Leidensweg Jesu nachzugehen. Der Rosenkranz ist wie eine betende Zusammenfassung des Evangeliums “, so Pater Maximilian.

Zum Schluss seiner Predigt zeigte Pater Maximilian seine Berührungen mit dem Rosenkranzgebet den Gläubigen auf. Der Rosenkranz ist ein einfaches Gebet für die hellen und fröhlichen Tage, in denen es zu danken gilt. Es ist aber auch ein wertvolles Gebet für schwere Tage, wenn dich Sorgen bedrücken und wenn dir die Worte fehlen. Am Ende des Festgottesdienstes bedankte sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Matthias Pospischil im Namen der Pfarrei Banz beim Guardian aus Vierzehnheiligen für seinen Besuch im Banzgau.