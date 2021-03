Der Fußball-Kreisligist SpVgg Lettenreuth treibt seine Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Spielertrainer Florian Eberth verlängerte bereits für die kommende Saison, wie der Sportliche Leiter Benjamin Stottele unlängst bei anpfiff.info bestätigte.

"Wir sind enorm froh, einen Mann wie Florian Eberth auf der Kommandobrücke zu haben. Die Zusammenarbeit macht weiter großen Spaß . Der Erfolg gibt ihm Recht und zudem macht er es uns als sportlicher Führung mit seinem Engagement rund um unsere beiden Mannschaften sehr einfach", sagt Stottele, der sich allerdings auf die Suche nach einem neuen spielenden Co-Trainer machen muss. Denn der bisherige Eberth-Assistent Björn Vogel wechselt als Spielertrainer zum FSV Unterleiterbach.

Mit Edgar Wagner vom FC Lichtenfels steht ein Neuzugang mit Landesliga-Erfahrung fest. "Mit Stefan Drobny vom TSV Cortendorf, Jannik Spielmann aus der U19 des TSV Staffelstein und Lukas Sieg aus der U19 des SV Memmelsdorf stoßen drei Kicker schon jetzt uns", sagt Stottele. "Bereits im letzten Winter hat sich Moritz Baldauf vom FV Mistelfeld dazu entschlossen, die Fußballschuhe in der nächsten Saison für die SVL zu schnüren", fügt der Sportliche Leiter an, der den Verein für die neue Saison gut aufgestellt sieht. Der Klub sei noch auf der Suche nach Verstärkungen in zwei Mannschaftsteilen. red