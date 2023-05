Der Liedermacher , Mundartdichter und Geschichtenerzähler Wolfgang Buck spielt am Samstag, 17. Juni, sein brandneues Soloprogramm „Visäwie“. Er bringt Lieder aus seiner gleichnamigen neuen CD sowie bereits bekannte Lieder zum Klingen.

„Des lichd visäwie vom Bohnhof“ – mit dieser Ortsangabe zeigte Wolfgang Bucks Oma Kuni, dass sie Fremdsprachen beherrschte. Das Programm „Visäwie“ ist nach der einsamen Corona-Zeit eine Reminiszenz an die Menschen gegenüber – an die Nachbarn, an die Freunde und auch an das lange vermisste Konzertpublikum. Die Menschen „visäwie“, nach denen man sich monatelang gesehnt hat.

Spannung des Lebens

„Visäwie“, das können aber auch die Menschen auf der anderen Seite einer Grenze sein. „Die da drüben, von denen man zu wenig weiß und deshalb seine Vorurteile pflegt. Die Menschen ,visäwie’ sind so lebensnotwendig, weil man ohne sie nur sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Narzissmus ist keine Lösung. Im Gegenüber, im Rüber und Nüber, im Du liegt die Schönheit, aber auch die Spannung des Lebens“, fasst Wolfgang Buck treffend zusammen.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Synagoge (Judenhof 3) in Altenkunstadt . Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro (Rathaus Altenkunstadt , Telefon 09572/387-11) und an der Abendkasse 18 Euro. red