Der Landkreis Lichtenfels und seine Gemeinden erhalten im kommenden Jahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 31,3 Millionen Euro . Der Landkreis wird mit 13,58 Millionen Euro unterstützt, die Gemeinden erhalten knapp 17,75 Millionen Euro .

„Auch in Zeiten der Inflation oder Energiekrise gilt: Unsere Kommunen können sich auf den Freistaat Bayern verlassen“, sagt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU). „Doch auch die Kommunen sind von den Kostenexplosionen in diesem Jahr betroffen. Deswegen werden für 2023 die Schlüsselzuweisungen weiter erhöht – damit unsere Kommunen weiter ihre Aufgaben erfüllen und weiter in die Zukunft investieren können“, erläutert er weiter.

Über sechs Prozent mehr

Landesweit stehen im Jahr 2023 für die Schlüsselzuweisungen 4,27 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 267 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr (+ 6,7 Prozent). Die Mittel sind der größte Einzelposten von insgesamt 11,3 Milliarden im kommunalen Finanzausgleich.

Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hat die aktuellen Schlüsselzuweisungen an die bayerischen Kommunen kürzlich bekanntgegeben.

Die Schlüsselzuweisungen können frei verwendet werden. Deswegen sind sie für viele Kommunen – neben den eigenen Steuereinnahmen – eine wichtige Einnahmequelle.

„Wir stärken damit die kommunale Selbstverwaltung und ermöglichen passgenaue Angebote vor Ort“, so Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner in einer Pressemitteilung. red