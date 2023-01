Gut zwei Minuten sollte der Applaus am Ende dauern. So etwas hat seine Gründe. Der Ausflug , den Stephan Schultz und Sabina Chukurova via Cello und Cembalo unternahmen, war erhellend. Für das Wissen und das Gemüt.

Die erste Konzerthälfte gehörte Johann Sebastian und die zweite all den zeitgenössischen Einflüssen und Einflussnehmern, die links des Rheins auf ihn wirkten und selbst schon Größen waren. Da wären Louis Marchand, Francois Couperin oder Joseph Bodin de Boismortier . Sie waren nicht nur Musiker, sie waren mitunter auch Teil ziemlich guter Geschichten, an denen ein gut gefüllter Saal im Stadtschloss seine Freude hatte.

Ein Beispiel: 1717 begegneten sich Marchand und Bach in Dresden, der eine hatte schon einen großen Namen, der andere war dabei, sich einen solchen zu machen. Chukurova erzählte vor reichlich Besuchern davon, wie sich die beiden Männer aus dem Stegreif in Abendgesellschaft hätten Noten zuwerfen und ausschmücken sollen. Eine Art Duell unter musikalischen Gentlemen, mit dem Ziel, eine Gigue oder eine Fuge zu schaffen.

Doch Marchand kniff möglicherweise und die Welt war um eine Anekdote reicher. Derlei wurde erzählt, und da Chukurova und Schultz für sich oder als Duett auftraten, ist eine solche Musik-Informations-Mischung wohl als „Infotainment“ zu bezeichnen.

Zwei interessante Biografien

Schultz ist Leiter der hiesigen Musikschule, Begründer des Leipziger Barockorchesters, Künstlerischer Leiter des französischen Barockensembles „Le Concert Lorrain“, auftrittserprobt an namhaften Stätten wie Philharmonien, dem Concertgebouw in Amsterdam, der Alten Oper Frankfurt oder dem Musikverein Wien. Chukurova hingegen ist arrivierte Pianistin, Absolventin der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ , Preisträgerin internationaler Wettbewerbe, Kammermusikerin und Cembalistin .

Beide sind Füllhörner musikalischen Wissens, beide gut aufeinander eingestimmt. Ein Exempel: Bachs Sonate für Cembalo obligato und Violoncello piccolo, BWV 1027. Da waren diese Momente, in welchen Schultz Töne in der Schwebe zu halten hatte, um dem Spiel des Cembalos, das schwerlich mit Lautstärken variieren kann, die sanfte Dominanz zu erhalten.

Musikkunst auf höchstem Niveau

Höchst hörenswert wurde auch das Adagio des Werks ausgestaltet, dessen Thema nur vier Noten hatte, die weitergereicht und umspielt wurden. Auch hier: Während Chukurova spielte, hatte Schultz Töne ab- und anschwellen zu lassen. Und bei solcher Gelegenheit kommt einem etwas Erhellendes in den Sinn: Bachs Zeit war eine Zeit des Lauschens, nicht bloß des Hörens.

40 Adjektive – so viele glaubte eine Besucherin für das Minenspiel Schultz’ während des Abends ausgemacht zu haben. Tatsächlich fällt bei dem Mann auf, dass er Noten zu kommentieren scheint, dass er die Freude an der Musik oberhalb des Kragens zur Schau trägt. Ergriffen, raffiniert, verschlagen, erwartungsvoll, spöttisch, neckisch – nur sechs von all den Adjektiven, die während seines Musizierens zum Ausdruck kamen. Und Chukurova? Stiller, weniger expressiv, aber genauso präzise.

Eigentlich habe man nur eine Stunde spielen wollen, aber das klappte nicht, und so entschuldigte sich Schultz vor allem bei den Kindern im abendlichen Saal: „Wir überziehen um 11,3 Minuten.“ Das Duo hätte ruhig auch länger überziehen können.