Die Vergabe von Straßenbeleuchtungen, ein Punkt, der meist schnell abgehakt ist, beanspruchte am Donnerstag im Pommersfeldener Gemeinderat etwas mehr Zeit. Die Wortmeldungen aus dem Gremium befassten sich mit Standort, Helligkeit, Farbe und anderen technischen Details der Straßenleuchten. Alles Fragen, die "nicht vom Schreibtisch aus" zu klären sind, so Bürgermeister Gerd Dallner (FWGS). Er bat das Gremium dennoch darum, die Auftragsvergaben abzusegnen, da er mit dem Baugebiet "Kühtrieb II" vorankommen wolle. Im Herbst nächsten Jahres solle es Baureife haben. Die Räte stimmten der Vergabe an die Bayernwerk Netz AG zu. Im Baugebiet "Kühtrieb II" sollen laut Angebot 19 Brennstellen zum Angebotspreis von 34 191 Euro neu errichtet werden.

Es gibt noch offene Fragen

Im Gewerbegebiet Limbach soll die Straßenbeleuchtung um vier Brennstellen erweitert werden. Auch dieser Auftrag wurde an das Bayernwerk zum Angebotspreis von 13 485 Euro vergeben. Unabhängig davon sollen die noch offenen Fragen der Gemeinderäte mit dem Anbieter geklärt werden. See